Мощнейшую магнитную бурю прогнозируют Земле учёные

Космическими мониторами была зафиксирована одна из наиболее сильных в современной истории вспышка активности на Солнце. Эта активная зона «смотрит» прямиком на Землю, и, по прогнозам ученых, может вызвать мощнейшую магнитную бурю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



За сутки мониторы обнаружили три вспышки высшего класса Х. Они являются наиболее крупными с 2017 года. Активной области дали «имя» 3590: в воскресенье она вышла на линию Солнце-Земля, и, по прогнозам ученых, с вероятностью 99% будет оказывать воздействие на нашу планету.