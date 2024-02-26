Мощнейшую магнитную бурю прогнозируют Земле учёные

Космическими мониторами была зафиксирована одна из наиболее сильных в современной истории вспышка активности на Солнце. Эта активная зона «смотрит» прямиком на Землю, и, по прогнозам ученых, может вызвать мощнейшую магнитную бурю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За сутки мониторы обнаружили три вспышки высшего класса Х. Они являются наиболее крупными с 2017 года. Активной области дали «имя» 3590: в воскресенье она вышла на линию Солнце-Земля, и, по прогнозам ученых, с вероятностью 99% будет оказывать воздействие на нашу планету.
— Размер центрального пятна активности составляет около 40 тысяч км. Это в три раза больше, чем диаметр Земли. Полный же размер активной области превышает размер планеты Юпитер. Следует заметить, что даже в отсутствие выбросов, вспышки производят потоки заряженных частиц, которые при таком расположении активной области, придут к Земле с вероятностью 99%. По этому причине радиационная угроза для спутников и угроза радиационной нагрузки на атмосферу Земли на ближайшие три дня сохраняется на максимальном уровне, — отметили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Помимо радиационной угрозы, солнечная активность может привести к мощнейшим магнитным бурям на Земле. По различным оценкам, их возможная сила достигнет класса опасности G4 по пятибалльной шкале. Вместе с тем, вспышки могут вызвать полярные сияния даже на южных границах нашей страны.