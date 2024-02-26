В Кузбассе условный срок получил машинист электровоза, задавивший человека

Как сообщают сотрудники Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, условный срок получил машинист электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Белово, который случайно насмерть сбил человека. Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшим смерть человека.
В мае прошлого года подсудимый, управляя электровозом, наехал на мужчину между станциями Красный Камень и Черкасов Камень (в черте г. Киселёвска). При этом он не посигналил о приближении локомотива и не применил экстренное торможение.
Суд назначил виновному 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также компания должна будет компенсировать причинённый моральный вред семье погибшего, где остался несовершеннолетний сын.
ЧП на железной дороге не редкость. В начале года юргинец спас пожилого мужчину, которого чуть не переехал поезд. А в январе кузбасские железнодорожники провели 36 профилактических мероприятий, в которых рассказали кузбассовцам об опасностях на ж/д путях.