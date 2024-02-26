Число мигрантов в Приморье сократилось за год на 25% — УМВД

За 2023 год от пограничных органов УФСБ России по Приморскому краю получено 194,1 тысячи миграционных карт на въехавших через пункты пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства. Из этого объема для осуществления трудовой деятельности в Приморье выдано 33,9 миграционных карт, что на 8,9 тысячи больше, чем в 2022 году. С целью учебы в 2023 году в Приморье выдано 5,5 тысячи карт, с коммерческими целями — 18,7 тысячи, с туристическими целями — 48,5 тысячи, по служебным целям — 508, с прочими целями — 86,8 тысячи.