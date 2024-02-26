Число мигрантов в Приморье сократилось за год на 25% — УМВД

В Приморском крае за минувший год число зарегистрированных мигрантов сократилось практически на четверть — с 50 тысяч до 38 тысяч человек. Такие данные приводит краевое УМВД в отчете по итогам работы в 2023 году. Его в среду рассмотрит Законодательное собрание Приморья. Предварительное рассмотрение состоялось на комитете по региональной политике, законности и международному сотрудничеству сегодня, 26 февраля. На заседании замначальника УМВД по Приморскому краю, полковник полиции Алексей Попов рассказал об усилении миграционного направления и росте числа проверок мигрантов, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным УМВД, на 1 января 2024 года на территории Приморского края состояло на миграционном учете 38,2 тысячи человек. За год число зарегистрированных в регионе мигрантов снизилось на 24,7%: на 1 января 2023 года их было 50 тысяч человек.
За год полиция проверила 3,2 тысячи иностранных граждан. Годом ранее проверки шли более активно, тогда полиция проверила 4,6 тысячи человек (-48,1%). В отношении 1,4 тысячи иностранных граждан в Приморье принято решение о выдворении (в 2022 году — 534; рост составил 155,6%). В целом, за 2023 год сотрудники полиции составили более 5,1 тысячи протоколов по блоку миграционных статей (-15,8% к 2022 году).
В 2024 году показатели по проверкам мигрантов, похоже, будут значительно превышать прошлогодние. На заседании комитета замглавы УМВД Алексей Попов признал, что в прошлом году по миграционному направлению приморская полиция получила долю критику со стороны прокуратуры Приморья, полпредства и правительства края. В УМВД эти замечания приняли, и, как отметил представитель управления, ситуация начала выправляться.
«Количество составленных административных протоколов в отношении иностранных граждан в разы за последние три месяца увеличилось. И количество принятых решений о запрете въезда иностранных граждан в РФ больше, и количество уголовных дел. Только за последние два месяца количество уголовных дел за организацию нелегальной миграции по второй части выявлено за два месяца столько же, сколько за весь прошлый год», — проинформировал Алексей Попов.
Он отметил, что полиция при содействии правительства Приморья расширила Центр временного содержания иностранных граждан с 65 мест до 105-ти. Кроме того, УМВД перепрофилировало под мигрантов ряд спецприемников и изоляторов временного содержания в отдельных районах, где содержалось небольшое количество уголовно и административно арестованных. Практически все они сейчас забиты до отказа.
«На прошлый год, на сентябрь месяц было всего 55 лиц, которые подлежат выдворению. Сейчас мы эту цифру подняли до 167. Практически полностью у нас эти места заняты», — сообщил полковник.
«Уже никто не скрывает, что есть очень большая проблема с рабочей силой. Поэтому нам в любом случае надо обращаться (к использованию иностранных рабочих) — Северная Корея, Узбекистан», — сказал депутат.
Если говорить о миграционной ситуации в Приморье в целом, то в полиции отмечают, что она характеризуется значительными миграционными потоками иностранных граждан и лиц без гражданства.
За 2023 год от пограничных органов УФСБ России по Приморскому краю получено 194,1 тысячи миграционных карт на въехавших через пункты пропуска иностранных граждан и лиц без гражданства. Из этого объема для осуществления трудовой деятельности в Приморье выдано 33,9 миграционных карт, что на 8,9 тысячи больше, чем в 2022 году. С целью учебы в 2023 году в Приморье выдано 5,5 тысячи карт, с коммерческими целями — 18,7 тысячи, с туристическими целями — 48,5 тысячи, по служебным целям — 508, с прочими целями — 86,8 тысячи.