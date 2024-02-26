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В Красноярске на площади Мира закрылся каток

Вчера был последний день его работы.
Источник: Комсомольская правда

26 февраля в Красноярске на площади Мира закрылся каток. Как сообщает администрация города, рабочие уже начали разбирать шатер и вывозить оборудование.

Последний рабочий день катка был вчера, а 23 февраля на нем устроили огненное шоу в честь Дня защитника Отечества.

Напомним, что каток на Стрелке открылся 10 ноября. Специальным гостем зрелищного мероприятия стал духовой оркестр правительства республики Тыва имени Тимура Дулуша. В тот день красноярцы и гости города увидели шоу на льду в исполнении двадцати музыкантов.

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