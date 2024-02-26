В Красноярске на площади Мира закрылся каток

Напомним, что каток на Стрелке открылся 10 ноября. Специальным гостем зрелищного мероприятия стал духовой оркестр правительства республики Тыва имени Тимура Дулуша. В тот день красноярцы и гости города увидели шоу на льду в исполнении двадцати музыкантов.