26 февраля в Красноярске на площади Мира закрылся каток. Как сообщает администрация города, рабочие уже начали разбирать шатер и вывозить оборудование.
Последний рабочий день катка был вчера, а 23 февраля на нем устроили огненное шоу в честь Дня защитника Отечества.
Напомним, что каток на Стрелке открылся 10 ноября. Специальным гостем зрелищного мероприятия стал духовой оркестр правительства республики Тыва имени Тимура Дулуша. В тот день красноярцы и гости города увидели шоу на льду в исполнении двадцати музыкантов.