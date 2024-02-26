В Казани запанировано строительство трех развязок на Мамадышском тракте

Особое внимание уделяется развитию метрополитена: завершена проходка правого перегонного тоннеля второй ветки от станции «Зилант» до «Академической», общей длиной 870 м. Работы по улучшению улично-дорожной сети также ведутся активно: запланирован ремонт на трех ключевых улицах, а в прошлом году были отремонтированы дороги на 21 городской улице и в 12 жилых массивах, а также проведена реконструкция моста в поселке Киндери.