В Казани запанировано строительство трех развязок на Мамадышском тракте

В Советском районе Казани предусмотрено строительство трех дорожных развязок на Мамадышском тракте, которые находятся на стадии экспертизы. Помимо этого, разрабатываются проекты дорог, которые соединят улицы П. Лумумбы и Аграрную, а также предусмотрено строительство в жилом массиве «Семейный» и других районах. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
В текущем году продолжается возведение второй очереди Вознесенского тракта, длина которого превысит 7,5 км. Это следует после успешного открытия первой очереди дороги в 2023 году с протяженностью в 3,8 км.
Особое внимание уделяется развитию метрополитена: завершена проходка правого перегонного тоннеля второй ветки от станции «Зилант» до «Академической», общей длиной 870 м. Работы по улучшению улично-дорожной сети также ведутся активно: запланирован ремонт на трех ключевых улицах, а в прошлом году были отремонтированы дороги на 21 городской улице и в 12 жилых массивах, а также проведена реконструкция моста в поселке Киндери.
Ранее мы писали, что в Казани в 2024 году в рамках федеральной программы по капитальному ремонту обновят 6 школ на сумму 765 млн рублей. Об этом сегодня заявил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений соцсферы города Илья Коротихин.