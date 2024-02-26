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Главные новости 26 февраля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Начальник Генштаба второй раз за неделю посетил зону СВО
Герасимов вручил награды служащим в командном пункте 58-й армии и назвал ее «армией номер один».

Российские военные взяли под контроль южную часть Работино
Ожесточенные бои за село продолжаются.

«Тинькофф» сменил регистрацию с Кипра на остров Русский
Резидентам специального административного района полагаются налоговые и административные послабления.

Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию
Меритократия — принцип управления, согласно которому высшие руководящие должности должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

«Ливерпуль» стал обладателем Кубка английской лиги по футболу
«Ливерпуль» в дополнительное время со счетом 1:0 обыграл «Челси» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».