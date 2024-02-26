Стала известна дата открытия терренкура Маркотх в Геленджике

Терренкур — уникальный туристический объект, который представляет собой оборудованную тропу для прогулок со смотровыми площадками, скамейками, беседками. Горожане и туристы смогут комфортно прогуливаться по горной местности и знакомиться с местной флорой и фауной. Вдоль пешеходной зоны планируется разместить таблички с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.