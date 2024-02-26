Стала известна дата открытия терренкура Маркотх в Геленджике

В администрации Геленджика назвали дату открытия терренкура Маркотх. Новый пеший маршрут длиной в четыре километра с 12 точками отдыха начнет работу 1 марта. Церемония торжественного открытия (6+) намечена на 13.00, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Терренкур — уникальный туристический объект, который представляет собой оборудованную тропу для прогулок со смотровыми площадками, скамейками, беседками. Горожане и туристы смогут комфортно прогуливаться по горной местности и знакомиться с местной флорой и фауной. Вдоль пешеходной зоны планируется разместить таблички с информацией о растительном и животном мире Маркотхского хребта.
Благоустройство терренкура проводилось за счет местного и краевого бюджета.