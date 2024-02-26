В Иркутске освоили пересадку почки с помощью лапароскопии

В Приангарье впервые провели изъятие родственной почки для трансплантации путем лапароскопии. Для донора этот метод менее травматичен. Он позволяет значительно сократить послеоперационный период реабилитации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.
Специалисты Иркутского ордена «Знак Почета» областной клинической больницы провели уникальную операцию. Реципиентом стал 21-летний молодой человек, который страдал хронической почечной недостаточностью. Долгое время он находился на заместительной почечной терапии. Ему нужно было постоянно посещать процедуры гемодиализа. Донором почки для него стал дядя.
Специалисты работали в двух операционных параллельно: изымали почку у донора и пересаживали трансплантат реципиенту. Трансплантацию прошла успешно, донора выписали через три дня, реципиента через две недели.
«В жизни донора после пересадки не меняется практически ничего. Перед операцией он проходит тщательное обследование, чтобы выяснить, каков ресурс организма. Жизнь реципиента после операции, конечно, становится более качественной и полноценной», — подчеркнул главный внештатный трансплантолог минздрава Иркутской области Александр Новожилов.
Такие операции в больнице планируют проводить и в дальнейшем. Сейчас администрация медучреждения занимается вопросом обновления материально-технической базы для проведения лапараскопических манипуляций.
«Накопленный опыт в области трансплантологии позволяет специалистам областной больницы совершенствовать оказание медицинской помощи жителям Иркутской области. За прошедший год специалисты ИОКБ внедрили в работу родственную пересадку печени, дали старт детской трансплантационной программе и самостоятельно провели несколько пересадок сердца», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
Напомним, в ходе визита в Иркутскую область специалистов НМИЦ ТИО, утвердили региональную стратегию развития трансплантации органов и тканей человека до 2028 года. Директор НМИЦ ТИО, академик РАН, главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье дал экспертную оценку стратегии, а также отметил качественную работу медицинских работников Приангарья.