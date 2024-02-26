В Иркутске освоили пересадку почки с помощью лапароскопии

В Приангарье впервые провели изъятие родственной почки для трансплантации путем лапароскопии. Для донора этот метод менее травматичен. Он позволяет значительно сократить послеоперационный период реабилитации, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на правительство региона.



Специалисты Иркутского ордена «Знак Почета» областной клинической больницы провели уникальную операцию. Реципиентом стал 21-летний молодой человек, который страдал хронической почечной недостаточностью. Долгое время он находился на заместительной почечной терапии. Ему нужно было постоянно посещать процедуры гемодиализа. Донором почки для него стал дядя.