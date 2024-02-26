За 2023 год из кузбасской торговли изъяли 66 кг некачественной муки и круп

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области, за прошлый год в регионе было забраковано и изъято из оборота 8 партий мукомольно-крупяных изделий в объёме 66 кг. Это на 721 кг меньше, или на 92%, чем годом раньше. Не попало на прилавки и 6 кг хлеба (в 2022 году — 4 кг). Причиной изъятия стал товар без маркировки и истёкший срок годности.
Удельный вес проб продукции, которая не соответствует требованиям по микробиологическим показателям, за прошлый год составил 1,5%. Не соответствующихпо показателю влажности булочек с начинками было 1,2%. С мукой и крупами по микробиологическим и санитарно-химическим показателям всё было в порядке.
Всего специалисты отобрали и исследовали 1 115 проб хлебобулочных изделий и 431 проба муки и круп по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям на соответствие гигиеническим требованиям и нормативам.