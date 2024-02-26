С 26 по 29 февраля под Воронежем отключат свет

С 26 по 29 февраля в Воронежской области отключат электричество, ограничения коснутся четырёх районов, данные «ТНС Энерго». Света не будет с 08:00 до 17:00 или с 08:00 до 12:00.
Аннинский район: село Старая Чигла, Анна, село Софьинка, село Васильевка;
Рамонский район: село Староживотинное, село Айдарово, рабочий посёлок Рамонь, посёлок ВНИИСС;
Ольховатский район: слобода Новохарьковка, хутор Новомосковский, посёлок Ленина, слобода Копаная 2-я, хутор Ясиновка, хутор Назаровка;
Воробьёвский район: село Воробьёвка, село Новотолучеево, село Мужичье, село Рудня.