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Бастрыкин обратил внимание на жалобы петербуржцев на компанию «Лидер Групп»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию вокруг стройки около жилого дома по улице Доблести в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник: Коммерсантъ

Жители Петербурга записали видеообращение к главе СКР. В нем они указали, что на участке рядом с домом ООО «Лидер Групп» не ведет работы по обустройству сквера и возведению объектов социнфраструктуры, а занимается строительством жилого комплекса с нарушениями режима тишины в субботу и воскресенье, а также в нерабочее время.

Прежде региональное управление проводило проверку по факту реализации проекта, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад по жалобам петербуржцев, озвученных в ролике. Глава СКР также затребовал результаты процессуальной проверки о причинах, из-за которых прежде было отказано в возбуждении дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело после с аварии с участием рейсового автобуса на пересечении проспекта Просвещения и Светлановского проспекта на севере Санкт-Петербурга.

СК