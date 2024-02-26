Бастрыкин обратил внимание на жалобы петербуржцев на компанию «Лидер Групп»

Жители Петербурга записали видеообращение к главе СКР. В нем они указали, что на участке рядом с домом ООО «Лидер Групп» не ведет работы по обустройству сквера и возведению объектов социнфраструктуры, а занимается строительством жилого комплекса с нарушениями режима тишины в субботу и воскресенье, а также в нерабочее время.



Прежде региональное управление проводило проверку по факту реализации проекта, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад по жалобам петербуржцев, озвученных в ролике. Глава СКР также затребовал результаты процессуальной проверки о причинах, из-за которых прежде было отказано в возбуждении дела.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело после с аварии с участием рейсового автобуса на пересечении проспекта Просвещения и Светлановского проспекта на севере Санкт-Петербурга.