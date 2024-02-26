Компьютер предсказывающий будущие эпидемии и кризисы создали в Новосибирске

«Сергей Годунов» способен осуществлять вычисления по критически важным задачам в различных областях, таких как искусственный интеллект, медицинская томография, природоподобные технологии, моделирование развития системы биосфера-экономика-социум, анализ изменений климата и решение геофизических задач. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы правительства Новосибирской области.