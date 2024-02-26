В Самаре подрядчик будет отслеживать работу автобусов и трамваев

Подрядчик должен будет выполнять условия контракта до 31 декабря 2024 года. Следить будут за работой автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток. Подрядчик должен будет оценивать количество планируемых и фактических рейсов, количество ДТП с участием автобусов. Проанализируют также работу популярных и проблемных автобусных маршрутов: 63, 32, 35, 11, 26, 36, 66, 67, 45, 50.