В Самаре подрядчик будет отслеживать работу автобусов и трамваев

В Самаре прошли торги на ежедневный (ежемесячный) круглосуточный мониторинг за работой общественного транспорта, включая навигационные данные и прогнозы прибытия на остановки. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Подрядчика искал МКУ «Центр организации дорожного движения» Самары. Конкурс проходил с 13 по 22 февраля. На необходимые услуги были готовы выделить немаленькую сумма. Так, начальная цена контракта составляла 1 миллион 600 тысяч рублей.
Итоги закупки подведут 27 февраля. По окончании срока подачи заявок на торги заявилась только одна компания. Отмечается, что ее заявка соответствует всем требованиям. Название компании не раскрывается.
Подрядчик должен будет выполнять условия контракта до 31 декабря 2024 года. Следить будут за работой автобусов, трамваев, троллейбусов и маршруток. Подрядчик должен будет оценивать количество планируемых и фактических рейсов, количество ДТП с участием автобусов. Проанализируют также работу популярных и проблемных автобусных маршрутов: 63, 32, 35, 11, 26, 36, 66, 67, 45, 50.