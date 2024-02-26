110 тысяч рублей заплатит жительница Иркутского района за добычу криптовалюты

Мужчина, проживающий поблизости, обратил внимание на постоянный шум и искры соседнего участка. Он обеспокоился и обратился за помощью к специалистам по энергетике. Представитель «Иркутскэнергосбыта» выехал на место для проверки электрооборудования. Там он обнаружил металлический контейнер рядом с жилым домом, из которого доносился шум от вентиляторов. После запроса инспектора открыть контейнер, внутри были обнаружены восемь машин для майнинга криптовалюты. Вся информация о проведенной проверке была занесена в соответствующий акт, к которому позднее был добавлен анализ потребления электроэнергии. За два месяца расход электроэнергии увеличился вдвое по сравнению с установленной по договору мощностью.