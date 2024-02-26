В Башкирии стартовала спецоперация ГИБДД

Как сообщил в своем-телеграм-канале начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, на сегодняшний день на территории республики более 400 собственников машин игнорируют назначенные наказания по уплате административных штрафов за нарушение ПДД и имеют свыше 50 неуплаченных штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме этого, 80 владельцев автомобилей задолжали по штрафам свыше 100 тысяч рублей.
«Только по итогам января текущего года на принудительное взыскание в подразделение службы судебных приставов республики направлено более 98 тысяч материалов. Стоит отметить, что львиная доля административных правонарушений выявляется камерами фотовидеофиксации, установленными на дорогах республики. К сожалению, некоторые водители осознанно игнорируют требования законодательства в этой области, продолжая уклоняться от уплаты наложенных административных штрафов», — пояснил руководитель ведомства.
Он отметил, что госавтоинспекция Башкортостана совместно с федеральной службой судебных приставов продолжит свою работу по решению вопросов исполнения административного законодательства, а также по выявлению и привлечению к установленной законом ответственности злостных нарушителей ПДД. Мероприятия продлятся до 1 марта 2024 года.
Своевременно получить информацию о своих неоплаченных штрафах можно самостоятельно на официальном сайте Госавтоинспекции или на едином портале госуслуг.