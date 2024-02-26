В Башкирии стартовала спецоперация ГИБДД

Как сообщил в своем-телеграм-канале начальник ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов, на сегодняшний день на территории республики более 400 собственников машин игнорируют назначенные наказания по уплате административных штрафов за нарушение ПДД и имеют свыше 50 неуплаченных штрафов на сумму более 50 тысяч рублей. Кроме этого, 80 владельцев автомобилей задолжали по штрафам свыше 100 тысяч рублей.