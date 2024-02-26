2 и 3 марта в Красноярске пройдет фестиваль художественного слова «Порядок слов». Как рассказали в мэрии, участники смогут прочитать стихи или прозу ХХ века, а также свои собственные произведения.
Прием заявок на участие продлится до 28 февраля. Организаторы приглашают авторов в возрасте от 14 до 35 лет. В 2024 году темой фестиваля станет «Юмор и языковая игра в литературе XX века».
Чтецов ждут мастер-класс по исполнению смешного текста со сцены и занятия по импровизации. Фестиваль пройдет в «НОВЫЕ: творческие мастерские», который находится на улице Академика Павлова, 37а. Все подробности можно узнать в официальном паблике или по телефону: 213−07−64.