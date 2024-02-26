В Красноярске пройдет фестиваль художественного слова

Чтецов ждут мастер-класс по исполнению смешного текста со сцены и занятия по импровизации. Фестиваль пройдет в «НОВЫЕ: творческие мастерские», который находится на улице Академика Павлова, 37а. Все подробности можно узнать в официальном паблике или по телефону: 213−07−64.