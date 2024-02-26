Девять человек спасли пожарные извещатели на выходных в Новосибирской области

Вечером 25 февраля сигнал сработал в бревенчатом доме в селе Довольное. Родители и двое детей успели покинуть здание. Огонь повредил стены, потолок, мебель и веранду на площади 77 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.