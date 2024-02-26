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Девять человек спасли пожарные извещатели на выходных в Новосибирской области

Под Новосибирском пожарные извещатели спасли девять человек.
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области за прошедшие выходные пожарные извещатели спасли девять человек. Семьи вовремя покинули дома благодаря звуковому сигналу.

Ранним утром 24 февраля система сработала в селе Чащино. Мать и четверо детей эвакуировались, услышав сигнал. Горела кухня на площади одного квадратного метра. Поврежден пол.

Вечером 25 февраля сигнал сработал в бревенчатом доме в селе Довольное. Родители и двое детей успели покинуть здание. Огонь повредил стены, потолок, мебель и веранду на площади 77 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.

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