Девять человек спасли пожарные извещатели на выходных в Новосибирской области

В Новосибирской области за прошедшие выходные пожарные извещатели спасли девять человек. Семьи вовремя покинули дома благодаря звуковому сигналу.
Ранним утром 24 февраля система сработала в селе Чащино. Мать и четверо детей эвакуировались, услышав сигнал. Горела кухня на площади одного квадратного метра. Поврежден пол.
Вечером 25 февраля сигнал сработал в бревенчатом доме в селе Довольное. Родители и двое детей успели покинуть здание. Огонь повредил стены, потолок, мебель и веранду на площади 77 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи.