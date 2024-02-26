Как молоды мы были: старый снимок центра Владивостока захлестнул ностальгией

В архивах Владивостока был обнаружен уникальный исторический снимок, датированный 1907−1908 годами, который открывает взгляд на жизнь города в его самом центре — на улице Светланской. Исторический кадр опубликовали в тг-канале «Чёрно-белое Приморье» (18+).
На фотографии зафиксирована повседневная суета главной торговой улицы: люди, одетые в костюмы начала XX века, спешат по своим делам, а изящные фасады зданий гордо возвышаются над мощеными улицами.
Это изображение позволяет прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу того времени, когда Владивосток только начинал своё стремительное развитие и трансформацию в крупный порт и экономический центр Дальнего Востока.