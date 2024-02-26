Как молоды мы были: старый снимок центра Владивостока захлестнул ностальгией

В архивах Владивостока был обнаружен уникальный исторический снимок, датированный 1907−1908 годами, который открывает взгляд на жизнь города в его самом центре — на улице Светланской. Исторический кадр опубликовали в тг-канале «Чёрно-белое Приморье» (18+).