Ученые из Красноярска выявили, в каких водоемах самый полезный хариус

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КНЦ СО РАН.
Ученые выяснили, что хариус из незатененных деревьями рек более ценный, как источник жирных кислот для людей, в сравнении с рыбой из тех водоемов, где есть тень.
Как считают специалисты, это может быть связано с различием в питании рыб из разных водостоков. По оценке ученых, хариус из незатененных рек содержал в себе в два раза больше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
В исследовании участвовали рыбы из затененных рек, таких как: Тамасул, Кача, Базаиха, а также рыба из незатененной реки Мана. В лесных реках, где много тени, в рацион питания входят наземные беспозвоночные, в незатененных реках 95% питания приходится на водные организмы.
Хариус относится к лососевым рыбам и является ценной промысловой рыбой.
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