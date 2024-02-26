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Ученые из Красноярска выявили, в каких водоемах самый полезный хариус

Специалисты Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук и Сибирского федерального университета выяснили, как затененность рек влияет на пищевую ценность хариуса.
Источник: Freepik

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КНЦ СО РАН.

Ученые выяснили, что хариус из незатененных деревьями рек более ценный, как источник жирных кислот для людей, в сравнении с рыбой из тех водоемов, где есть тень.

Как считают специалисты, это может быть связано с различием в питании рыб из разных водостоков. По оценке ученых, хариус из незатененных рек содержал в себе в два раза больше омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

В исследовании участвовали рыбы из затененных рек, таких как: Тамасул, Кача, Базаиха, а также рыба из незатененной реки Мана. В лесных реках, где много тени, в рацион питания входят наземные беспозвоночные, в незатененных реках 95% питания приходится на водные организмы.

Хариус относится к лососевым рыбам и является ценной промысловой рыбой.

Также в Красноярске создали водородный двигатель для поездок по Арктике.

наука