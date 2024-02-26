В Красноярске начали закрываться катки

В краевой столице начали закрывать катки. Первым прекратил свою работу каток на площади Мира. Вчера был последний день, когда красноярцы могли покататься на коньках под открытым небом рядом с БКЗ. Весь месяц для горожан действовали акции, чтобы привлечь еще больше людей к этому зимнему виду спорта.
Сегодня каток на Стрелке начали разбирать. Демонтируют шатер, вывозят оборудование.
Также постепенно закрываются дворовые катки, лед приходит в негодность. Из-за температурных качель где-то лед подтаял, и его не стали приводить в порядок. С первым потеплением каткам в «коробках» придет конец.
Другое дело на площадках, за которыми еще продолжают регулярно ухаживать. Так, в Татышев-парке корреспонденту «НИА-Красноярск» рассказали, что каток будет работать по погодным возможностям. Точной даты закрытия пока нет.
Также еще точно можно покататься на острове отдыха, на льду стадиона «Локомотив», в ландшафтном парке «Сады мечты».