В Красноярске начали закрываться катки

В краевой столице начали закрывать катки. Первым прекратил свою работу каток на площади Мира. Вчера был последний день, когда красноярцы могли покататься на коньках под открытым небом рядом с БКЗ. Весь месяц для горожан действовали акции, чтобы привлечь еще больше людей к этому зимнему виду спорта.