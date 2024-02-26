Потеплеет до +9. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в марте 2024

Приморозил же нынче февраль! Совсем не дает небесная канцелярия расслабиться сибирякам, нет-нет и пришлет в Приангарье, как говорят синоптики «холодные воздушные массы». Последние, кстати, добрались в регион с районов Таймыра и Якутии, а с ними и аномально низкие температуры. К счастью, уже, кажется, можно выдохнуть. К началу марта в Иркутске потеплеет. Специалисты ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какой будет погода в Иркутске в марте 2024.
Погода в Иркутске в марте 2024
— Предварительно, март по всей территории Иркутской области ожидается теплее обычного, — рассказала КП-Иркутск начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — В северных районах и на Байкале средние температурные показатели будут выше на 1 градус, в западных и южных районах региона — на 1.5−2 градуса.
Итак, согласно последним данным, на Приангарье в первую пятидневку марта продолжит оказывать влияние область повышенного давления, поэтому в ночные часы и при прояснении сохранится морозная погода до −20…-27 градусов. Днем же иркутян ждут вполне комфортные −5…-10 градусов.
— Во второй пятидневке — это с 6 марта — и во второй декаде месяца прогнозируем по ночам −6…-11, — продолжает специалист. — Днем в эти даты возможна даже плюсовая температура до +2…+9. В третьей декаде марта ночью ждем −10…-15, днем +1…+6.
Этот метеопрогноз актуален для преобладающей территории Иркутской области, то есть и в западных, и в южных, и в северных, и верхнеленских районах температуры будут примерно одинаковые. Такая же ожидается погода в Иркутске в марте 2024.
Прогноз этот, конечно, предварительный и постепенно будет обновляться мониторингами на каждые 1−3 дня и на неделю. К тому же не всегда заранее удается спрогнозировать движение циклонов и антициклонов.
— Такие ультраполярные вторжения, как-то, что пришло в Иркутск с Якутии и Таймыра, их сложно за полтора месяца спланировать, — отмечает начальник гидрометеорологического центра ФГБУ «Иркутское УГМС» Юлия Янькова. — Но предварительный прогноз пока такой.
Теперь известно, какой будет погода в Иркутске в марте 2024. А вы уже спланировали, как провести месяц, чтобы он запомнился? КП-Иркутск собрала интересные события города в афишу на март — подробности здесь.