Потеплеет до +9. Стало известно, какой будет погода в Иркутске в марте 2024

Приморозил же нынче февраль! Совсем не дает небесная канцелярия расслабиться сибирякам, нет-нет и пришлет в Приангарье, как говорят синоптики «холодные воздушные массы». Последние, кстати, добрались в регион с районов Таймыра и Якутии, а с ними и аномально низкие температуры. К счастью, уже, кажется, можно выдохнуть. К началу марта в Иркутске потеплеет. Специалисты ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» рассказали, какой будет погода в Иркутске в марте 2024.