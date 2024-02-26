Специалист по спилке деревьев залез на березу и не смог спуститься в Иркутском районе

Накануне, 25 февраля, в Иркутском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, залезшего на березу. Хозяйка дачного участка в садоводстве «Фантазия» захотела спилить на своей территории березы и наняла для этого специалиста. Мужчина забрался на дерево, но застрял ногой в развилке березы на высоте 10 метров и не смог слезть самостоятельно, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.