Число оконченных уголовных дел в Приморье за год снизилось на 5,6% — УМВД

По результатам работы следственных и дознавательных органов в Приморье за 2023 год было окончено 4297 уголовных дел, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Направлено в суд 3864 дела, этот показатель также снизился на 8,8%. В целом по региону число завершенных уголовных дел сократилось на 5,6%, достигнув отметки в 14233 дела, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Несмотря на общий тренд сокращения числа уголовных дел, в ряде категорий преступлений отмечается увеличение их раскрытия. За 2023 год увеличилось количество раскрытых убийств (с 109 до 134), изнасилований (с 46 до 47), IT-преступлений (с 1073 до 1378), разбоев (с 65 до 67), мошенничеств (с 644 до 862), карманных краж (с 34 до 35), преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (с 21 до 29) и сфере ЖКХ (с 2 до 5), преступлений, совершенных с использованием оружия (с 52 до 89), преступлений террористического характера (с 36 до 39).
Однако некоторые категории преступлений были раскрыты в меньшей степени. Снижение замечено в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, фактов причинения умышленного тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, в том числе квартирных краж и краж сотовых телефонов, а также преступлений экономической направленности и коррупционных преступлений.
В целом по Приморскому краю количество оконченных уголовных дел снизилось на 5,6% (с 15084 до 14233).
Отметим, что важным показателем эффективности расследования является процент его успешного завершения. В Приморском крае этот показатель составил 44,2%, что на 2,6% ниже, чем в предыдущем периоде. Несмотря на снижение, следственные органы продолжают работать над повышением эффективности расследования преступлений.