Число оконченных уголовных дел в Приморье за год снизилось на 5,6% — УМВД

Несмотря на общий тренд сокращения числа уголовных дел, в ряде категорий преступлений отмечается увеличение их раскрытия. За 2023 год увеличилось количество раскрытых убийств (с 109 до 134), изнасилований (с 46 до 47), IT-преступлений (с 1073 до 1378), разбоев (с 65 до 67), мошенничеств (с 644 до 862), карманных краж (с 34 до 35), преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (с 21 до 29) и сфере ЖКХ (с 2 до 5), преступлений, совершенных с использованием оружия (с 52 до 89), преступлений террористического характера (с 36 до 39).