Киркоров, Лепс и Мари Краймбрери: «Золотой граммофон-2024» в лицах

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В самом начале шоу ведущие отметили, что исполнители отказались от своих гонораров. Все деньги пошли на благотворительность. Открытие музыкальной премии ознаменовалось патриотическими песнями.
Для зрителей в этот вечер прозвучали песни Григория Лепса, Сергея Лазарева, Мари Краймбрери, Артура Пирожкова, Мити Фомина, Ирины Дубцовой, Юлии Савичевой, группы «Земляне», Дениса Клявера и других звезд отечественного шоу-бизнеса.
Также публика была рада появлению на сцене Филиппа Киркорова. Король российской эстрады признался, что скучал по выступлениям и поклонникам. В качестве ведущего Киркоров вышел на сцену в черно-белом костюме и практически без аксессуаров.