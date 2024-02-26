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Киркоров, Лепс и Мари Краймбрери: «Золотой граммофон-2024» в лицах

В Ледовом дворце 25 февраля прошло самое масштабное шоу года — «Золотой граммофон». На главной сцене Северной столицы выступили звезды отечественного шоу-бизнеса. В этом году ведущими «Золотого граммофона» были Филипп Киркоров, Николай Басков и Елена Север.
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В самом начале шоу ведущие отметили, что исполнители отказались от своих гонораров. Все деньги пошли на благотворительность. Открытие музыкальной премии ознаменовалось патриотическими песнями.

Для зрителей в этот вечер прозвучали песни Григория Лепса, Сергея Лазарева, Мари Краймбрери, Артура Пирожкова, Мити Фомина, Ирины Дубцовой, Юлии Савичевой, группы «Земляне», Дениса Клявера и других звезд отечественного шоу-бизнеса.

Также публика была рада появлению на сцене Филиппа Киркорова. Король российской эстрады признался, что скучал по выступлениям и поклонникам. В качестве ведущего Киркоров вышел на сцену в черно-белом костюме и практически без аксессуаров.

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