Пассажиру бизнес-класса авиарейса из Питера в Екатеринбург не хватило места

Мужчина был вынужден лететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в «экономе», хотя и заплатил больше. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. Пассажир приобрел авиабилеты по тарифу «Бизнес». Однако в одностороннем порядке перевозчик изменил класс обслуживания.
— В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору авиакомпании внесено представление. В отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ), — отметили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила контроль за рассмотрением актов реагирования и восстановлением прав пассажиров.