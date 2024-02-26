Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Пассажиру бизнес-класса авиарейса из Питера в Екатеринбург не хватило места

В самолете «Уральских авиалиний» не хватило мест пассажиру бизнес-класса.
Источник: Комсомольская правда

Мужчина был вынужден лететь из Санкт-Петербурга в Екатеринбург в «экономе», хотя и заплатил больше. Об этом сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 30 декабря 2023 года. Пассажир приобрел авиабилеты по тарифу «Бизнес». Однако в одностороннем порядке перевозчик изменил класс обслуживания.

— В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору авиакомпании внесено представление. В отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества (ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ), — отметили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила контроль за рассмотрением актов реагирования и восстановлением прав пассажиров.

Прокуратура