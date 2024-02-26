VK применит искусственный интеллект в своих сервисах

Пользователям сервисов VK теперь будет проще генерировать креативные идеи, работать с большими письмами и разбираться с рутинными задачами. Это стало возможным благодаря бета-версиям новых функций с генеративной нейросетевой моделью, которая расширила возможности Почты, Облака, Заметок и Календаря Mail.ru.
Так, в Почте Mail.ru нейросеть составит краткий пересказ объемного письма и выделит главные мысли. Это значительно сэкономит время пользователя на прочтение длинных сообщений и упростит работу с сервисом.
В Облаке Mail.ru и Заметках Mail.ru искусственный интеллект способен создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идею и целый список решений сложного вопроса или задачи, а также написать пост для социальных сетей.
Нейросеть в Календаре Mail.ru теперь не только напомнит о предстоящем дне рождения коллег и близких, но еще и составит креативное поздравление для каждого из них.
Опробовать новые возможности можно с любого почтового ящика. После авторизации пользователи поступит письмо с инструкцией о том, как пользоваться новыми функциями.