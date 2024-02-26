Медикам Майкопа, живущим за городом, компенсируют проезд на работу

Выплаты составят 50 ₽ за одну рабочую смену. Деньги будут перечисляться на банковскую карту работника. Выплаты смогут получить средний и младший медперсонал, сестры-хозяйки, фармацевты, уборщики служебных помещений, кастелянши и работники столовой.



Для получения компенсации медработникам нужно написать заявление на имя главврача больницы с указанием лицевого счета, куда перечислять выплату. Также необходимо предоставить работодателю справку с места жительства, которая подтверждает, что работник живет не в Майкопе.



Татьяна Ручкина.