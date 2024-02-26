Жителям Башкирии напомнили о короткой рабочей неделе

Минтруд РБ сообщает, что при пятидневной рабочей неделе жители отдохнут с 8 по 10 марта включительно.
7 марта продолжительность работы сокращается на 1 час.
При предоставлении ежегодного отпуска 8 марта в число календарных дней не включаются.
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Минтруд РБ сообщает, что при пятидневной рабочей неделе жители отдохнут с 8 по 10 марта включительно.
7 марта продолжительность работы сокращается на 1 час.
При предоставлении ежегодного отпуска 8 марта в число календарных дней не включаются.