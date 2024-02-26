В Новосибирске на левом берегу города начнут курсировать 10 новых трамваев

10 модернизированных трамваев с обновленным корпусом будут курсировать по левому берегу Новосибирска. Сообщение об этом со ссылкой на и.о. мэра Олега Клемешова было опубликовано на сайте «VN.ru».
«На данный момент в Новосибирск поступило 110 троллейбусов из 120 и все 10 трамваев. Готовим к запуску на линию», — сообщил Клемешов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
Ранее был представлен дизайн новых красно-черных трамваев в Новосибирске. Эти новые трамваи будут иметь четыре двери, большую низкопольную площадку в центре и небольшую сзади. По информации ТГ-канала «Новосибирские железные дороги», в салоне будет 37 сидений, в том числе 8 на низком полу.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что минтруд увеличил квоту на трудовых мигрантов в Новосибирской области в 2,5 раза.