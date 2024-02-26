В Новосибирске на левом берегу города начнут курсировать 10 новых трамваев

Ранее был представлен дизайн новых красно-черных трамваев в Новосибирске. Эти новые трамваи будут иметь четыре двери, большую низкопольную площадку в центре и небольшую сзади. По информации ТГ-канала «Новосибирские железные дороги», в салоне будет 37 сидений, в том числе 8 на низком полу.