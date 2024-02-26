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В Новосибирске на левом берегу города начнут курсировать 10 новых трамваев

Помимо этого, в 2024 году планируется закупить еще 20 трамваев новой модели с участием средств регионального бюджета.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

10 модернизированных трамваев с обновленным корпусом будут курсировать по левому берегу Новосибирска. Сообщение об этом со ссылкой на и.о. мэра Олега Клемешова было опубликовано на сайте «VN.ru».

«На данный момент в Новосибирск поступило 110 троллейбусов из 120 и все 10 трамваев. Готовим к запуску на линию», — сообщил Клемешов на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

На предприятии ООО «БКМ Сибирь» проводится модернизация трамваев с обновленным корпусом для города Новосибирска. Помимо этого, в 2024 году планируется закупить еще 20 трамваев новой модели с участием средств регионального бюджета. По словам заместителя управления пассажирских перевозок Михаила Никулина, новые трамваи будут использоваться на маршрутах правого берега.

Ранее был представлен дизайн новых красно-черных трамваев в Новосибирске. Эти новые трамваи будут иметь четыре двери, большую низкопольную площадку в центре и небольшую сзади. По информации ТГ-канала «Новосибирские железные дороги», в салоне будет 37 сидений, в том числе 8 на низком полу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что минтруд увеличил квоту на трудовых мигрантов в Новосибирской области в 2,5 раза.