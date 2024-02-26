В Воронежской области больше нельзя запускать агродроны, об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые участвовали в совещании в Минсельхозе, где обсуждались вопросы выполнения авиационно-химических работ. В правительстве Воронежской области прокомментировали запрет.
Также под ограничение попали и другие регионы Черноземья — Липецкая и Тамбовская области.
«По этому вопросу пока никаких документов от федеральных структур не поступало», — поделились в пресс-службе регионального правительства.