Взрывные работы проведут на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» 27 февраля

На строящемся участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в обход поселков Моты и Чистые Ключи проведут взрывные работы 27 февраля. Об этом сообщают ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
— Взрывы проведут с 9:30 до 10:10 на 35−36 километре. Останавливать движение транспорта не планируется, — говорят в учреждении.
Участок дороги не попадает в радиус опасной зоны, где будет проводить строительство.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево на улице Лермонтова в Иркутске.