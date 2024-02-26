В Ростове-на-Дону планируют скорректировать генплан города

Проект обновленного генплана Ростова-на-Дону должны вынести на общественные обсуждения в первом полугодии 2025 года. Об этом со ссылкой на городскую администрацию сообщает агентство ТАСС.
— Публичные слушания по проекту должны состояться в первом полугодии 2025 года. Утвердить откорректированный генплан предполагается во втором полугодии того же года, — прокомментировали журналистам в городской администрации.
Как пояснили власти, внести изменения в генеральный план города потребовалось «для решения накопившихся вопросов в области градостроительной деятельности».
В главном документе города собираются частично изменить положение о территориальном планировании, уточнить потребность города в социальных объектах, а также актуализировать информацию по городским дорогам.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону открыли конкурс на разработку проекта обновленного генплана донской столицы. Исполнителю, который возьмется за работу, пообещали выплатить 15,8 млн рублей. Окончательный срок исполнения контракта со всеми возможными нюансами — 31 декабря 2025 года.