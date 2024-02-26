Громкие звуки и стрельба в центре Севастополя — что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Громкие звуки в центре Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник днем, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«Громкие звуки в центре города — это флот проводит тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в районе Северного и Южного молов. Тренировка продлится ориентировочно до 13.00», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует «желтый» уровень террористической опасности.