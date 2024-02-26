Посвященный выборам президента РФ поезд запустили в метро Москвы

«Поезд посвящен не какому-то рядовому событию, а, наверное, главному событию не только в жизни нашей страны, но и в жизни всей мировой цивилизации, — это выборы президента Российской Федерации. Очень благодарен и руководству города, и руководству Московского метрополитена за то, что уделяется огромное внимание вопросам информирования избирателей. Поезд будет курсировать [по Сокольнической линии] до 17 марта включительно», — сказал в ходе церемонии запуска поезда заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Входные двери в вагоны поезда белого цвета оформлены в цветах российского триколора. Также на внешние и внутренние стены состава нанесены слоган президентских выборов «Вместе мы сила — голосуем за Россию» и логотип, который выполнен в виде латинской буквы V в цветах российского флага с вертикальными полосами. Справа от буквы расположена надпись «Выборы президента России
Кроме того, на поезде и внутри вагонов размещен QR-код, ведущий на сайт mos.ru, где опубликована подробная информация о ходе голосования на выборах президента в Москве; призыв «Голосуй онлайн» и логотип Московской городской избирательной комиссии.
Ранее в продажу поступили тематические транспортные карты «Тройка», на которых также нанесен логотип предстоящих выборов. В частности, приобрести карту можно на стойках «Живое общение» в метрополитене.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.