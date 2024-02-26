Посвященный выборам президента РФ поезд запустили в метро Москвы

«Поезд посвящен не какому-то рядовому событию, а, наверное, главному событию не только в жизни нашей страны, но и в жизни всей мировой цивилизации, — это выборы президента Российской Федерации. Очень благодарен и руководству города, и руководству Московского метрополитена за то, что уделяется огромное внимание вопросам информирования избирателей. Поезд будет курсировать [по Сокольнической линии] до 17 марта включительно», — сказал в ходе церемонии запуска поезда заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.