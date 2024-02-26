В Иркутской области в возрасте 73 лет умер экс-мэр Усть-Илимска Вакиль Касимович Тулубаев. Об этом «КП-Иркутск» сообщили в пресс-службе администрации города.
Умер Вакиль Тулубаев, экс-мэр Усть-Илимска.
— Вакиль Касимович занимал пост мэра города с 2015 по 2019 годы. Распространяемая информация о его смерти достоверна, — сказали в мэрии.
Тулубаев Вакиль Касимович родился 9 апреля 1951 года в селе Головинка Аларского района Иркутской области. Он окончил Иркутский энергостроительный техникум и Братский индустриальный институт. В 1997 году занял пост первого замглавы администрации Усть-Илимска. Затем с 2008 по 2010 годы исполнял обязанности главы администрации города. В 2014 году избран депутатом Городской Думы шестого созыва по 13 избирательному округу. С 2015 по 2019 годы занимал пост мэра города.
Из-за чего умер Вакиль Тулубаев, экс-мэр Усть-Илимска, не сообщается.