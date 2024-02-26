Тепло придет в Казахстан

По данным метеорологов, на северные, восточные и центральные регионы будут оказывать влияние атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью.
Также в горных районах южной и юго-восточной части страны с прохождением атмосферных фронтов возможны осадки, гололедные и туманные явления.
«На западе страны будет доминировать очаг высокого давления, здесь сохранится безветренная погода без осадков, днем температура будет достигать 0−5 тепла», — говорится в сообщении.