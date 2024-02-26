Новые павильоны и парковки: как благоустроили территорию возле станции Санино МЦД-4

В ТиНАО завершилось благоустройство территории возле станции Санино четвертого Московского центрального диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к станции Санино в поселении Марушкинском. В границы благоустройства вошли участок улицы Октябрьской, существующий проезд вдоль эстакады от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, новая пешеходная связь улиц 2-й Просеки и 8-й Просеки до подземного перехода к станции Санино и Проектируемый проезд № 7004», — отметил Петр Бирюков.
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и обустроили новые тротуары и проезжую часть. В общей сложности уложили свыше 23,3 тысячи квадратных метров асфальта.
Модернизировали систему освещения: старые опоры заменили и разместили дополнительные, воздушные провода убрали в кабельную канализацию протяженностью более 1,2 километра. Всего смонтировали около 100 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для безопасности пешеходов нерегулируемые наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения.
С южной стороны станции Санино вдоль железнодорожных путей на месте народной тропы обустроили пешеходную дорожку. Она проходит от подземного перехода и улицы 8-й Просеки до улицы 2-й Просеки. Помимо этого, обновили участок проезжей части улицы 2-й Просеки на повороте к эстакаде.
С северной стороны появился Проектируемый проезд № 7004, благодаря которому местным жителям стало удобно добираться до станции. Возле платформы установили три современных остановочных павильона, сделали парковочные карманы, разворотный круг для автобусов и автомобилей. Кроме того, здесь разбили газон общей площадью более 44,2 тысячи квадратных метров.