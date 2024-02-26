Новые павильоны и парковки: как благоустроили территорию возле станции Санино МЦД-4

«Выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к станции Санино в поселении Марушкинском. В границы благоустройства вошли участок улицы Октябрьской, существующий проезд вдоль эстакады от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, новая пешеходная связь улиц 2-й Просеки и 8-й Просеки до подземного перехода к станции Санино и Проектируемый проезд № 7004», — отметил Петр Бирюков.