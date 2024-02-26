В Новокузнецке на форум соберутся деятели стрит-арта со всей России

По данным новокузнецкой администрации, с 28 февраля по 1 марта в городе пройдёт единственный за Уралом образовательный форум «Стрит-арт Сибирь». Он соберёт больше 50 участников в области уличного искусства со всей страны.
В завершающий день форума, 1 марта, откроют выставку «Уличная волна. Сибирь» в ТРЦ «Планета». С 15 часов по ней проведёт экскурсию куратор выставки Юрий Аверин. Увидеть работы можно будет до конца марта.
Уличное искусство давно развивается в Кузбассе, однако последнее время регион изобилует портретами героев ВОВ и именитых людей. «АиФ в Кузбассе» задался вопросом, нужен ли такой акцент и как раскрасить кузбасские города.