Новосибирский певец Митя Фомин вышел в финал в шоу «Выжить в Самарканде»

Недавно Митя Фомин нарушил правила техники безопасности в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», в результате чего рассек палец. Травму он заметил после испытания. На съемочную площадку приехала скорая, которая забрала певца в больницу — рану пришлось зашивать. Ему также диагностировали множественный оскольчатый перелом и наложили гипс.