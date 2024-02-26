До +16°C, кратковременные дожди и туманы. Какой будет погода в Беларуси 27 февраля — 3 марта

«Установившаяся очень теплая погода по температурному режиму более чем на месяц опережает климатический график. Среднесуточные температуры воздуха в основном на 6−11 градусов выше средних многолетних значений. Теплый океанический воздух и осадки в виде дождя стали причиной быстрого разрушения снежного покрова. По последним данным, на большей части территории Беларуси снег почти весь растаял и только по северо-западу Минской области, а также по северо-востоку страны сохраняется снежный покров высотой от 1 до 12 см», — отметили в Белгидромете.