На омские улицы выйдет дополнительный транспорт

«На сегодняшний день порядка 90 человек не хватает в электрическом транспорте, это и водители троллейбусов, и водители трамваев… а вот на автобусы требуется сейчас аж 169 человек из плановых 850-ти. Именно столько могут обеспечить нормальную работу муниципального предприятия».