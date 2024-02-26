На омские улицы выйдет дополнительный транспорт

Как сообщили Вестям в Дептрансе, в ближайшие дни в Омске появятся дополнительные троллейбусы. Ими будут управлять специально обученные водители-женщины.
Напомним, в городе сейчас наблюдается острый дефицит водителей, что объясняет нехватку маршрутов. При этом недавно Омск получил 49 новых «Адмиралов», из которых на улицы выходят только 29. Остальные 20 машин стоят в боксах.
«На сегодняшний день порядка 90 человек не хватает в электрическом транспорте, это и водители троллейбусов, и водители трамваев… а вот на автобусы требуется сейчас аж 169 человек из плановых 850-ти. Именно столько могут обеспечить нормальную работу муниципального предприятия».
Из-за нехватки водителей, руководители автотранспортных предприятий пытаются поднять работникам зарплату. Добавим, что обучают водителей общественного транспорта бесплатно, а во время самого обучения выплачивают стипендию в размере 22 тысяч рублей.