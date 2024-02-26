«Ушли от принципов толерантности»: свердловчане, живущие в Европе, стали возвращаться домой

«С начала СВО стали отмечать запросы от граждан на возвращение в Свердловскую область. Чаще всего это этнические свердловчане, которые еще детьми переехали в европейские страны. Тенденция однозначно есть. Если до СВО таких обращений не было, сейчас они исчисляются десятками. Есть случаи, когда представители иностранного бизнеса хотят перевести активы в российскую юрисдикцию», — отметил Иванов в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что чаще всего вернуться на Урал хотят жители Германии, Франции, Италии и стран Прибалтики. «Если говорить о причинах — это семья и дети, воспитание. Многие отмечают, что Европа ушла от принципа толерантности и перешла к пропаганде нетрадиционных ценностей. Бывают и экономические предпосылки. Становится сложно вести бизнес в этих странах, в России понятнее и интереснее», — подчеркнул зампредставителя МИД.