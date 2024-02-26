Черноземье не выдерживает градус

В Воронежской области в 2019 году было выявлено 1797 больных алкоголизмом, в 2020 году — 1474, в 2021 году— 1312, в 2022 году — 1361, в 2023 году —1423. В Липецкой области на 100 тыс. жителей в 2019 году было впервые выявлено 60,8 больных алкоголизмом, в 2020 году — 43,5, в 2021 году— 50,2, в 2022 году — 51,8, в 2023 году —53,6.



В Орловской области, по данным профильного департамента, показатель последовательно уменьшается: в 2019 году выявили 602 больных алкоголизмом, в 2020 году — 472, в 2021 году— 426, в 2022 году — 261, в 2023 году — 251. В Белгородской области количество впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью росло с 2019 года, когда оно составило 609: в 2020 году — 612, в 2021 году— 656, в 2022 году — 661. Однако в 2023-м показатель снизился до 571 человека.



В Тамбовской области данных по годам не предоставили, сообщив, что «по результатам проведенных профилактических мероприятий количество впервые выявленных пациентов с алкогольной зависимостью сократилось по сравнению с 2022 годом на 7,5%». В Курской области на запрос «Ъ-Черноземье» не ответили.



В целом по стране в 2022 году впервые за десять лет был отмечен небольшой рост числа впервые выявленных больных алкоголизмом. Согласно данным из сборника Росстата «Здравоохранение в России — 2023», такой диагноз был поставлен 54,2 тыс. россиян (в 2010 году — 153,9 тыс., в 2021 — 53,3 тыс.).



По информации Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в большинстве регионов в последние годы растут или не уменьшаются розничные продажи алкогольной продукции на душу населения. В Белгородской области потребление составило 4,84 л чистого спирта на человека в 2020 году; 5,07 л в 2021-м; 5,38 л в 2022-м. В Воронежской области показатель равнялся 5,07 л в 2020 году; 5,34 л в 2021-м; 5,56 л в 2022-м; в Курской области — 4,94 л в 2020-м; 5,11 л в 2021-м; 5,52 л в 2022 году; в Орловской — 5,43 л в 2020 году; 5,57 л в 2021-м; 5,69 л — в 2022-м. В Липецкой области показатель в 2020 году составил 5,52 л на человека, в 2021-м и 2022-м — 5,64 л. В Тамбовской области розничные продажи алкогольной продукции на душу населения снизились: в 2020 году они составляли 4,33 л, в 2021-м — 4,77 л, в 2022-м — 4,68 л.



При этом во всех регионах Черноземья этот показатель ниже, чем в среднем по России (6,18 л в 2020-м; 6,34 л в 2021-м; 6,41 л в 2022-м).



Если сравнивать более свежие данные Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) за «новогодние» четвертые кварталы 2022 и 2023 годов, можно отметить рост продаж крепкой алкогольной продукции во всех регионах Черноземья. Так, в Белгородской области в октябре, ноябре и декабре 2022 года было продано 243 898 дал алкоголя, за тот же период 2023-го — 244 952, в Воронежской — 442 898 и 470 751 дал, в Курской — 197 052 и 204 622 дал, в Липецкой — 215 578 и 228 359 дал, в Орловской — 132 563 и 136 696 дал, в Тамбовской — 154 445 и 162 740 дал соответственно.



В прошлом году тема употребления спиртного в Черноземье вышла на федеральный уровень. На проблему острых отравлений алкоголем в Воронежской области внимание губернатора Александра Гусева обратил президент Владимир Путин. «Вроде как общероссийская беда, но тем не менее эта беда уходит у нас постепенно, снижается, — я имею в виду уровень острых отравлений от спиртосодержащей продукции, — отметил глава государства.— Все-таки в Воронежской области, к сожалению, он повыше, чем по стране в целом. Надо на это тоже обратить внимание».



Согласно данным доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения РФ в 2022 году», показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией с летальными исходами выше среднероссийского уровня регистрировался в 41 субъекте РФ, в том числе в Воронежской и Липецкой областях. Эти два региона есть и в числе демонстрирующих «стабильно высокие» превышения данного показателя над среднероссийским с 2013 по 2022 год. В целом в РФ с 2013 по 2022 год зарегистрирован 445 851 случай острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 119 666 случаев — с летальным исходом (26,8%).



В 2022 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 21,2 случая на 100 тыс. населения. В целом по РФ в динамике за десять лет отмечалось снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией на 41,7%, с летальным исходом — на 33,7%.



Первичное выявление больных алкоголизмом происходит при различных обстоятельствах, от личного обращения пациента к врачу до проведения судебно-психиатрических экспертиз в рамках расследования уголовного дела, рассказывает врач-нарколог Воронежского областного клинического наркологического диспансера Рустам Мисиров. По его мнению, число впервые выявленных наркологической службой лиц, страдающих алкогольной зависимостью, отражает реальную ситуацию заболеваемости алкоголизмом «лишь отчасти», поскольку далеко не все заболевшие обращаются в госучреждения за наркологической помощью.



«По мнению многих специалистов врачей-наркологов, рост числа впервые выявленных лиц с диагнозом “алкоголизм” связан с общим ростом обращений за медпомощью, в том числе наркологической, после отмены ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 2022-м году», — заключил эксперт.



Директор ННЦ наркологии (филиал НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского) Минздрава России Татьяна Клименко ранее указывала, что в течение 15 лет в России ввели ряд ограничений на продажу алкоголя, что «в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности» привели к снижению подушевого потребления алкоголя вдвое. Как результат, по данным Минздрава, за 15 лет смертность от алкогольных отравлений сократилась более чем на 53% — с 15 до 7 случаев на 100 тыс. человек.



Вместе с тем в Минздраве признавали, что в период пандемии коронавируса «был нарушен тренд к снижению потребления алкоголя и непосредственно связанной с алкоголем смертности», поэтому «наблюдалась небольшая негативная динамика». Причиной стал «стресс от пандемии», а также тот факт, что «инфляция опережает повышение акцизов на алкоголь».



Глеб Стародубцев.