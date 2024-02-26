«Чёрное небо» вернулось в Красноярск

При режиме НМУ промышленные предприятия I-III категории обязаны выполнять мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух и отчитываться об этом в минэкологии края. Инспекторы министерства будут проверять их работу, а также выявлять возможные несанкционированные источники загрязнения атмосферного воздуха и факты сжигания отходов.