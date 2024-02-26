Доброволец из Сланцев погиб в зоне СВО

Игорь Морозов — уроженец Андреаполя в Тверской области, жил и работал в Сланцах. Окончил местный профессиональный лицей по специальности водителя и с этом делом связал жизнь — сначала работал в Сланцевском автотранспортном предприятии, затем в частной компании.