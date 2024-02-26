Режим «черного неба» в 5 городах Челябинской области продлен на двое суток

Режим «черного неба» в пяти городах Челябинской области продлен на двое суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что до вечера среды в отдельных муниципалитетах в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше и Магнитогорске предупреждение о НМУ первой степени продлено до 19 часов 28 февраля.
Отметим, смог в перечисленных городах наблюдается с 19 февраля, кроме Магнитогорска, где повышенное загрязнение воздуха промышленными и автомобильными выбросами фиксируется с 21-го.
По информации синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 27 февраля на севере минус 8−13, на юге — 13−18, при прояснении до минус 23 градусов. Завтра днем от минус 2 до плюс 3, в низинах до минус 5 градусов.
Ночью 28 и 29 февраля прогнозируется минус 9−14, горах и низинах — до 19−22 градусов. Днем в среду и четверг малооблачно, без осадков, столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3. Ветер западной четверти 2−7 м/с, на севере локально порывы до 12 м/с.
В Челябинске ночью 27 февраля минус 8−10, 28 февраля — 10−12, 29 февраля — минус 12−14 градусов. Днем во вторник будет от нуля до плюс 2, среду и четверг — плюс 1−3.