В Лаишевском районе Татарстана открыли Соборную мечеть, сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.
Сегодня состоялось торжественное открытие соборной мечети Лаишевского района Татарстана, которая получила название «Ак Мәчет “Зәйнәп”. Почетными гостями церемонии открытия стали Раис Татарстана Рустам Минниханов, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Внешняя часть здания выполнена из мрамора и декоративной штукатурки, которая украшена мозаичными узорами в оконных проемах. На первом этаже мечети расположены зал для никаха, комнаты для персонала, водомерно-тепловой узел, санузлы и венткамера.
На втором этаже находятся холл, молельный зал на 200 человек и гардероб. На третьем этаже мечети расположены учебные классы и женский молельный зал на 49 человек. Высота мечети с минаретом составляет 35,63 метра. На крыше здания имеется смотровая площадка с панорамными видами. На пост имама-хатыба мечети Лаишево назначили Алмаза Хазрата Мухлисова, который ранее был имамом мечети «Казан Нуры».
Во время священного месяца Рамадан здесь также будут проводиться коллективные таравих-намазы и ифтары. Строительство этого мусульманского храма началось в декабре 2019 года благодаря финансированию двух сводных братьев — депутата Госдумы Ирека Богуславского и депутата госсовета РТ Михаила Сыровацкого. Мечеть была названа в честь их матери Зайнаб Сыровацкой. К концу октября 2023 года здание было полностью готово к эксплуатации.
Ранее муфтий Татарстана написал монографию о татарских богословах.