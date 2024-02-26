В Лаишевском районе Татарстана открыли Соборную мечеть

Во время священного месяца Рамадан здесь также будут проводиться коллективные таравих-намазы и ифтары. Строительство этого мусульманского храма началось в декабре 2019 года благодаря финансированию двух сводных братьев — депутата Госдумы Ирека Богуславского и депутата госсовета РТ Михаила Сыровацкого. Мечеть была названа в честь их матери Зайнаб Сыровацкой. К концу октября 2023 года здание было полностью готово к эксплуатации.