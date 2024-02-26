Опубликованы фото построенного через Волгу моста в районе Климовки под Самарой

К концу февраля в Самарской области мост через Волгу в районе Климовки соединил оба берега реки. Рабочие закончили надвижку последнего пролета. Самые свежие фотографии со стройки опубликовал местный блогер Сергей Бобин.
Мост в районе Климовки является частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай», который поможет выстроить логистические цепочки с Поднебесной. Мост будет включать четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч.
Напомним, строительство моста началось в декабре 2019 года. Благодаря ему самарцы смогут добираться до Москвы не за 16 часов, а за 8 часов. Для этого будет построена еще одна скоростная трасса.
Строительство моста ведется в рамках ГЧП. В дальнейшем трасса будет платной для использования. Стоимость строительства постоянно растет. В 2022 году Самарская область получила еще 19,5 миллиардов рублей на строительство трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. Крупный транш выделил федеральный центр.