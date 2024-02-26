В Кузбассе разработают график демонтажа заброшенных строек и зданий

«Это очень важный вопрос для региона, продолжаем последовательно избавляться от объектов, подлежащих демонтажу. От этого зависит безопасность и качество жизни наших людей и особенно детей, которым интересны заброшенные здания. В каждом муниципалитете нужно разработать график сноса объектов», — сказал Сергей Цивилев.