В Кузбассе разработают график демонтажа заброшенных строек и зданий

Власти обсудили на совещании демонтаж незавершенных строек и заброшенных зданий и решили, что нужно разработать график. Сейчас в регионе 12 661 заброшка и долгострой.
«Это очень важный вопрос для региона, продолжаем последовательно избавляться от объектов, подлежащих демонтажу. От этого зависит безопасность и качество жизни наших людей и особенно детей, которым интересны заброшенные здания. В каждом муниципалитете нужно разработать график сноса объектов», — сказал Сергей Цивилев.
Во всех муниципалитетах создадут службы по сносу аварийных объектов — для этого уже провели аттестацию, сертификацию и обучение специалистов. 360 человек получили сертификаты спасателей. Коммунальщики подготовили список 26 организаций, которые могут сносить строения.
По заявкам территорий власти приобретут более 100 единиц спецтехники — фронтальные погрузчики, экскаваторы и самосвалы.