Челябинцев ждет неделя очень высокого атмосферного давления из-за антициклональной погоды

По информации синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 27 февраля на севере минус 8−13, на юге — 13−18, при прояснении до минус 23 градусов. Завтра днем от минус 2 до плюс 3, в низинах до минус 5 градусов.