Челябинцев ждет неделя очень высокого атмосферного давления из-за антициклональной погоды

Жителей Челябинска ждет неделя очень высокого атмосферного давления из-за антициклональной погоды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Так, днем 26 февраля в центре города барометры показывают 756 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В предстоящие сутки давление существенно не изменится. По предварительным расчетам, оно будет держаться в диапазоне 750−757 мм до конца недели.
Отметим, абсолютный минимум составляет 714 мм, максимум — 769 мм.
Метеозависимым горожанам необходимо внимательнее отнестись к своему здоровью — своевременно принять препараты, которые ранее были назначены врачом, измерить несколько раз в течение дня артериальное давление, а при ухудшении самочувствия сразу обратиться за помощью.
Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества воздуха — в условиях инверсии и слабого ветра неблагоприятного направления в атмосфере сформировались условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов.
По информации синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 2−7 м/с, местами порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 27 февраля на севере минус 8−13, на юге — 13−18, при прояснении до минус 23 градусов. Завтра днем от минус 2 до плюс 3, в низинах до минус 5 градусов.
Ночью 28 и 29 февраля прогнозируется минус 9−14, горах и низинах — до 19−22 градусов. Днем в среду и четверг малооблачно, без осадков, столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3. Ветер западной четверти 2−7 м/с, на севере локально порывы до 12 м/с.
В Челябинске ночью 27 февраля минус 8−10, 28 февраля — 10−12, 29 февраля — минус 12−14 градусов. Днем во вторник будет от нуля до плюс 2, среду и четверг — плюс 1−3.